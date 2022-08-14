14 Августа 2022
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Происшествия Пермский край
пропавшая девочка (2022) | Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

В Прикамье для поисков пропавшей девочки прибыли сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям направил в Пермский край своих специалистов для помощи в поисках пропавшей шестилетней девочки.

"Вторые сутки мы находимся в напряжении. Несмотря на то, что к поискам подключилось рекордное количество волонтёров и специальных служб, мы приняли решение отправить подкрепление. Поисковики Национального центра из Москвы выехали в Пермский край. Каждый понимает, что малышка – в опасности, нужно действовать. И действовать сообща. Про какие-то другие версии даже думать страшно. Дорога каждая минута. И наша задача – сделать всё возможное для того, чтобы найти ребенка. Как можно быстрее", - сказала ТАСС директор центра Екатерина Мизулина.

В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимают участие 200 добровольцев центра. Им предстоит повторно прочесать территорию посёлка Верхнечусовские Городки, где пропала девочка. Тщательно исследовать заброшенные здания и заросшие участки, колодца, выгребные ямы, в которые могла провалиться пропавшая.

Теги: Ребёнок, пропажа, поиски, Пермский край



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Ранее 14.08.2022 13:40 Мск В Пермском крае объявлено вознаграждение за информацию о пропавшей девочке

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