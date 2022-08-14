Президент Латвии предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что власти должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.
"Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию", - цитирует Левитса РИА Новости.
Напомним, ранее посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам.
"В связи с международной ситуацией, в Посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.
Исключение будет сделано только для въезда близких родственников на похороны.