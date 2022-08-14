14 Августа 2022
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Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Президент Латвии предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что власти должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.

"Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию", - цитирует Левитса РИА Новости.

Напомним, ранее посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам.

"В связи с международной ситуацией, в Посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Исключение будет сделано только для въезда близких родственников на похороны.

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