14 Августа 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров посоветовал Западу подружиться с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал о том, что западный мир, видимо, до сих пор не может понять, что сегодняшняя Россия – не горбачевский союз республик, не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте, а уже другая, сильная и мощная, Россия, с которой надо научиться дружить.

"Вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое. Научитесь дружить с Россией. Свои же зубы целее будут", - написал Кадыров.

Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира, уверен глава Чечни.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Россия



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