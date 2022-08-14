Кадыров посоветовал Западу подружиться с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал о том, что западный мир, видимо, до сих пор не может понять, что сегодняшняя Россия – не горбачевский союз республик, не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте, а уже другая, сильная и мощная, Россия, с которой надо научиться дружить.

"Вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое. Научитесь дружить с Россией. Свои же зубы целее будут", - написал Кадыров.

Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира, уверен глава Чечни.