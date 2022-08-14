14 Августа 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки &quot;Сузуки&quot; в Рыбинском районе Красноярского края (2022) | Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае столкнулись автобус и легковушка, есть погибшие

В Рыбинском районе Красноярского края столкнулись пассажирский автобус и легковушка, есть погибшие, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла сегодня утром на 26 км трассы Заозерный – Агинское. Столкнулись ПАЗ и легкового автомобиля "Сузуки". По предварительной информации, иномарка, двигаясь со стороны села Агинское, выехала на "встречку". В момент аварии в автобусе находился только пассажир и водитель.

58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки "Сузуки" в Рыбинском районе Красноярского края(2022)|Фото: t.me/mvd_24

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки "Сузуки" в Рыбинском районе Красноярского края(2022)|Фото: t.me/mvd_24

Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки "Сузуки" в Рыбинском районе Красноярского края(2022)|Фото: t.me/mvd_24

Теги: Красноярский край, автобус, авария



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