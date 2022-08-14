В Красноярском крае столкнулись автобус и легковушка, есть погибшие

В Рыбинском районе Красноярского края столкнулись пассажирский автобус и легковушка, есть погибшие, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла сегодня утром на 26 км трассы Заозерный – Агинское. Столкнулись ПАЗ и легкового автомобиля "Сузуки". По предварительной информации, иномарка, двигаясь со стороны села Агинское, выехала на "встречку". В момент аварии в автобусе находился только пассажир и водитель.

58-летний пассажир автобуса, не пристёгнутый ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте происшествия.