Самолёт, летевший из Баку в Москву, вернулся в аэропорт вылета
Летевший из Баку в Москву самолёт компании AZAL вернулся в столицу Азербайджана. Борт приземлился в аэропорту в 8.08 (по местному времени).
"Причина была выявлена после осмотра самолета членами экипажа и инженерными работниками – предупредительный сигнал, который должным образом не отражал датчики. Принято решение, что борт исправен и готов к полету", - говорится в заявлении авиакомпании AZAL
Пассажиры рейса отправятся из Баку в Москву на этом же лайнере.