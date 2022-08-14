Самолёт, летевший из Баку в Москву, вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Баку в Москву самолёт компании AZAL вернулся в столицу Азербайджана. Борт приземлился в аэропорту в 8.08 (по местному времени).

"Причина была выявлена после осмотра самолета членами экипажа и инженерными работниками – предупредительный сигнал, который должным образом не отражал датчики. Принято решение, что борт исправен и готов к полету", - говорится в заявлении авиакомпании AZAL

Пассажиры рейса отправятся из Баку в Москву на этом же лайнере.