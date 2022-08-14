Глава Бердянска рассказал о возможном кураторе покушения на себя

Мэр Бердянска Александр Сауленко полагает, что предотвращенное в начале месяца покушение на него напрямую курировала Служба безопасности Украины.

"Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я – как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района, помогая им вернуться в лоно родной России и под её крыло", - сказал он в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос, много ли вообще таких случаев было за последнее время, он отметил, что "произошедшее – единичный случай" и Бердянск – тихий и мирный город.