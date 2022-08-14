14 Августа 2022
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железная дорога, рельсы (2021) | Фото: Накануне.RU

100-летие Коми отметили запуском поезда на паровой тяге

Ретропоезд на паровой тяге с паровозом серии П32 (производился в Брянске в 1945-55 гг.) впервые запустили в Сыктывкаре в дни празднования 100-летия Коми. Паровоз с современным вагоном будет курсировать с 14 по 28 августа, практически все билеты уже распроданы.

"К нам прибыл паровоз серии П32, к нему прицеплен современный комфортабельный вагон пригородного сообщения на 60 мест. В честь 100-летия республики Коми ретропоезд совершит восемь рейсов с 14 по 28 августа по чётным числам. Первый ретротур стартовал в воскресенье в 08:35 мск из Сыктывкара в старинное село Усть-Вымь. Практические все билеты на ретротуры распроданы", - сообщил ТАСС генеральный директор Агентства по развитию туризма и продвижению региона Коми Александр Терентьев.

Ретропоезд будет следовать по выходным дням по маршруту Сыктывкар – Усть-Вымь – Сыктывкар в сопровождении экскурсоводов и программой в селе Усть-Вымь. Вековой юбилей пришёлся на 22 августа 2021 г., но часть торжеств из-за пандемии перенесли на этот год.

Теги: Коми, юбилей, ретропоезд, Александр Терентьев



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