В ФНПР назвали решение суда об изъятии 34 профсоюзных санаториев "антиконституционным"

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) во главе с Михаилом Шмаковым назвала "неправомерным и антиконституционным" решение Гагаринского суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии у организации 34 санаториев в Минеральных Водах.

"ФНПР предпримет все необходимые шаги, чтобы санаторно-курортный комплекс профсоюзов далее работал во благо оздоровления трудящихся, членов профсоюзов, был защищен от приватизации "нужными" людьми",— сообщается в Telegram-канале ФНПР.

В организации пугают "последующей приватизацией" курортов, что, по мнению ФНПР, сделает "доступное оздоровление граждан" невозможным. В федерации полагают, что Генпрокуратура "паразитирует" на ностальгии граждан по советским временам, когда государство предоставляло им профсоюзные путевки.

Суд согласился с Генпрокуратурой, выявившей нарушение закона в сделках, при которых федерация передала часть своих активов предпринимателям из Минеральных Вод, а также Михаилу Шмакову. ФНПР с такой позицией не согласна, передает "Коммерсант".