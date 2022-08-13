Видео дня: новосибирский депутат упал с велосипеда, поздравляя граждан с Днем физкультурника

Депутат новосибирского Заксобрания Сергей Конько ("Единая Россия") опубликовал во "ВКонтакте" неудавшийся дубль своего велозаезда, которым он решил поздравить сограждан с Днем физкультурника.

На видео депутат в полном спортивном обмундировании едет мимо своего офиса, бодро здоровается, а потом падает, резко тормозя об крыльцо. И сам тут же комментирует произошедшее: "Чуть не упал!", хотя видно, что он упал.

Нелепое, но смешное видео благодаря Telegram-каналам завирусилось, комментарии под постом депутата в основном доброжелательные: пользователи оценили его самоиронию и назвали "Наш российский Д.Байден".

Сам Конько пишет, что на работу ездит на велосипеде, а также занимается плаванием, дзюдо и "ходьбой на лыжах".