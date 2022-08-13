Вашингтон обвинил Индию в поставке в США топлива из российской нефти

Вашингтон обеспокоен тем, что в США и другие страны, которые ввели антироссийские санкции, поставляется индийское топливо из российской нефти. Так, Минфин США обвинил Индию в использовании схем, направленных на сокрытие происхождения нефтепродуктов, заявил замглавы Резервного банка Индии Майкл Патра.

Минфин США сообщил Дели, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт штата Гуджарат на западном побережье страны, где сырую нефть очистили и отправили дальше.

"Очищенный продукт был возвращен на этот корабль, и он отправился в плавание без пункта назначения. Уже в море он получил информацию о пункте назначения – Нью-Йорк", - цитирует Патру Reuters.

Ранее СМИ – как российские, так и западные – уже неоднократно писали о неоднозначности ситуации. Западные страны бойкотируют российские нефть и нефтепродукты, но при этом закрывают глаза на увеличившиеся поставки из Индии, которая не богата собственными нефтяными месторождениями. А Индия не афиширует, но и не скрывает, что скупает российскую нефть с приличным дисконтом.