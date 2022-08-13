В Кабуле талибы* жестко разогнали женщин, вышедших на митинг против дискриминации

В столице Афганистана власти жестко разогнали женский митинг. Жительницы Кабула вышли на улицы протестовать против ущемления своих прав в годовщину прихода к власти талибов* (*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая организация).

Женщины выступали против дискриминации, скандировали лозунг "Хлеб, работа, свобода".

Талибская* полиция открыла огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих.

После прихода к власти Талибан* обещал женщинам сохранить право на образование и работу, но все оказалось иначе. Новые власти ввели множество ограничений, объяснив это требованиями безопасности, напоминает Telegram-канал "Кровавая барыня".