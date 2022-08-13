Россия находится на пике спада потребления – вице-премьер Белоусов

В правительстве полагают, что Россия сейчас проходит максимум спада потребления. Это касается падения реальных доходов, розничного товарооборота и т.д. "В середине года, где-то второй-третий квартал — это пик", - цитирует "Интерфакс" первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно минус 8-9%, но, тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, есть целый ряд признаков, что это уже начинается", — полагает вице-премьер.

При этом пик инвестиционного спада еще впереди – он придется, по словам Белоусова, на первое полугодие 2023 года.