13 Августа 2022
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Экономика В России
Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия находится на пике спада потребления – вице-премьер Белоусов

В правительстве полагают, что Россия сейчас проходит максимум спада потребления. Это касается падения реальных доходов, розничного товарооборота и т.д. "В середине года, где-то второй-третий квартал — это пик", - цитирует "Интерфакс" первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно минус 8-9%, но, тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, есть целый ряд признаков, что это уже начинается", — полагает вице-премьер.

При этом пик инвестиционного спада еще впереди – он придется, по словам Белоусова, на первое полугодие 2023 года.

Теги: спад потребления, инвестиции, андрей белоусов



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