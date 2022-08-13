13 Августа 2022
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Происшествия Пермский край
пропавшая девочка (2022) | Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

В Пермском крае ищут семилетнюю девочку

В Пермском крае десятки волонтеров и правоохранительные органы ищут семилетнюю девочку, пропавшую в поселке Верхнечусовские Городки (около 50 км от Перми).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Известно, что Анастасия Б. ушла из дома около семи часов вечера в пятницу, 12 августа. До сих пор ее местонахождение не установлено.

По данным местных СМИ, девочку могли похитить. В маленьком поселке, окруженном монастырями и скитами, накануне видели незнакомых мужчин.

пропавшая девочка(2022)|Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

Теги: ребенок, пропажа, поиски, пермский край



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