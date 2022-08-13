ИК-еа: уральские заключенные начали делать мягкую мебель

13 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область В России
Диван, изготовленный заключенными. (2022) | Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

ИК-еа: уральские заключенные начали делать мягкую мебель

Заключенные екатеринбургской исправительной колонии №10 начали изготавливать мягкую мебель.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили, что 132 мягких дивана уже в ближайшее время будут отгружено потребителям.

"Изготовление мебели осуществляется руками 60 осужденных, которые осуществляют весь производственный цикл от изготовления каркасов, чехлов и пружинных блоков до сборки в готовую продукцию. За прошедшую неделю на участке было изготовлено 8 кресел и 1 диван. Также к отгрузке готово 72 дивана из мебельной ткани (микровелюр) и 60 диванов на данный момент находятся в работе", - сообщил начальник пресс-службы Александр Левченко.

Диван, изготовленный заключенными.(2022)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Ранее в прессе наделало много шума заявление начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, который не исключил, что мебель из тюрем заменит россиянам товары от уходящей из РФ компании IKEA: "Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты".

Теги: мягкая мебель, исправительная колония, ikea



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети