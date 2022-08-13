ИК-еа: уральские заключенные начали делать мягкую мебель

Заключенные екатеринбургской исправительной колонии №10 начали изготавливать мягкую мебель.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили, что 132 мягких дивана уже в ближайшее время будут отгружено потребителям.

"Изготовление мебели осуществляется руками 60 осужденных, которые осуществляют весь производственный цикл от изготовления каркасов, чехлов и пружинных блоков до сборки в готовую продукцию. За прошедшую неделю на участке было изготовлено 8 кресел и 1 диван. Также к отгрузке готово 72 дивана из мебельной ткани (микровелюр) и 60 диванов на данный момент находятся в работе", - сообщил начальник пресс-службы Александр Левченко.

Ранее в прессе наделало много шума заявление начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, который не исключил, что мебель из тюрем заменит россиянам товары от уходящей из РФ компании IKEA: "Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты".