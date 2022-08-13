13 Августа 2022
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Экономика В России
пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг нашел, на что еще потратить почти 3 млрд рублей: разработка "виртуального второго пилота"

Пока сроки производства российских самолетов все сдвигаются и сдвигаются "вправо", а импортозамещение все никак не начнется, Минпромторг придумал, куда потратить еще 2,8 мдрд бюджетных рублей.
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По радужному прогнозу ведомства, уже через десять лет гражданская авиация сможет перейти к экипажам с одним пилотом. Чтобы не нагружать единственного пилота в кабине, ему разработают "виртуального второго пилота". Тендер на его разработку уже размещен в системе Госзакупок, обратил внимание Telegram-канал "Авиадиспетчер".

За 2,8 млрд руб. предлагается модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа "путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов", разработать технический облик "виртуального второго пилота" и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением, передает РБК.

Теги: минпромторг, виртуальный пилот, экипаж



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