13 Августа 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Венгрия сообщила о получении дополнительных объемов российского газа сверх контрактов

"Газпром" начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа – сверх заключенных ранее контрактов. Об этом ранее договорились с Москвой в министерстве иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Глава ведомства Петер Сийярто отметил, что теперь каждый день до конца августа по газопроводу "Турецкий поток" Венгрия будет получать дополнительные 2,6 млн кубометров газа.

Венгрия стала единственной европейской страной, которая не стала противиться переходу на оплату российского газа в рублях и в условиях дипломатического и экономического противостояния ЕС и РФ нашла общий язык с Кремлем.

Теги: венгрия, турецкий поток, газпром



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