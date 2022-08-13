Запрет абортов по ОМС может привести к росту криминальных абортов, а не рождаемости - Арбатова

Писательница Мария Арбатова считает, что власти получат рост криминальных абортов вместо роста рождаемости, если законопроект об исключении абортов из программы ОМС будет принят.

Ранее "единоросс" Виталий Милонов заявил, что осенью такой законопроект будет внесен в Госдуму. Он предполагает запрет абортов по немедицинским показаниям по программе ОМС, даже если речь идет о жертвах изнасилований. Ранее с аналогичным предложением выступал Патриарх Кирилл.

"Любое ограничение абортов — это чистое людоедство, потому что оно не повышает демографию, а повышает только число женщин, погибших от криминальных абортов. А это, кстати, женщины фертильного возраста, которые могли бы ещё родить детей. Повышает число детоубийств и повышает число младенцев, сданных в детские дома, поэтому подобный законопроект абсолютно циничен, поскольку под него будут попадать самые незащищённые слои — это будут либо маленькие девочки, у которых нет денег на аборты, либо многодетные матери, у которых нет денег", - сказала Арбатова в эфире радио "Говорит Москва".