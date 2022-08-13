Сухогрузы с украинским зерном начали приходить в Италию

Сухогруз Rojen (ходит под флагом Мальты) проследовал из украинского Черноморска в итальянский порт Равенна. На его борту 13 тыс. тонн кукурузы, разгрузка продлится до 16 августа, передает агентство "Анадолу".

В итальянских портах вскоре также ожидают партии сои и подсолнечного масла из Украины.

В целом в период с 1 по 12 августа из портов Одесской области Украины отплыли 14 судов с 437 тыс. тонн грузов.

Между тем, в Москве уже заявили о несоответствии слов украинских властей делам. Так, Киев заявлял, что без украинского зерна (в основном – фуражного) мир погрузится в продовольственный кризис. И что в некоторых странах развивающегося мира уже начался голод. При этом большая часть зерна из Украины направляется далеко не в голодающие страны. А самый первый ушедший из Одессы сухогруз – Razoni – так и не смог разгрузиться в голодающем Бейруте, поскольку покупатель отказался от поставки из-за задержки в пять месяцев. В итоге корабль направился в Египет.