13 Августа 2022
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Экономика За рубежом Украина
Турецкий сухогруз с зерном (2022) | Фото: пресс-служба президента Украины

Сухогрузы с украинским зерном начали приходить в Италию

Сухогруз Rojen (ходит под флагом Мальты) проследовал из украинского Черноморска в итальянский порт Равенна. На его борту 13 тыс. тонн кукурузы, разгрузка продлится до 16 августа, передает агентство "Анадолу".

В итальянских портах вскоре также ожидают партии сои и подсолнечного масла из Украины.

В целом в период с 1 по 12 августа из портов Одесской области Украины отплыли 14 судов с 437 тыс. тонн грузов.

Между тем, в Москве уже заявили о несоответствии слов украинских властей делам. Так, Киев заявлял, что без украинского зерна (в основном – фуражного) мир погрузится в продовольственный кризис. И что в некоторых странах развивающегося мира уже начался голод. При этом большая часть зерна из Украины направляется далеко не в голодающие страны. А самый первый ушедший из Одессы сухогруз – Razoni – так и не смог разгрузиться в голодающем Бейруте, поскольку покупатель отказался от поставки из-за задержки в пять месяцев. В итоге корабль направился в Египет.

Теги: сухогруз, украинское зерно, италия



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