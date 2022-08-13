13 Августа 2022
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Экономика В России
зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В России собрано 78 млн тонн зерна – этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности - Минсельхоз

Российские аграрии собрали уже 78 млн тонн зерна, обеспечив тем самым продовольственную безопасность страны, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Он обратил внимание на темпы уборки, которые, "несмотря на сложности с погодой, несмотря на различные проблемы, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития", передает РИА Новости.

По оценкам экспертов, внутренняя потребность России в зерне составляет около 70 млн тонн зерна.

Впрочем, Некрасов не уточнил, сколько из всего объема собранного составляет продовольственное зерно, а сколько – фуражное. Ранее в Российском зерновом союзе заявили, что фураж в этом году займет значительную долю, а продовольственный сбор, наоборот, сократится из-за ряда факторов, среди которых, например, потеря технологичности уборки, пропуск погодных "окон" и т.д.

Минсельхоз в этом году довольно крупно ошибся с прогнозами по сбору урожая. Так, ожидалось, что в целом урожай зерновых составит 130 млн тонн, в том числе рекордные 87 млн тонн пшеницы. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пожаловался на погоду и заявил, что есть риски недостижения заявленных показателей.

Теги: зерно, уборка урожая, пшеница, минсельхоз



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