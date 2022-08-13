В Испании один человек погиб и 40 ранены из-за урагана на музыкальном фестивале
Один человек погиб и не менее 40 пострадали на музыкальном фестивале Medusa в Кульере (Валенсия) в Испании. Штормовой ветер повалил несколько фестивальных конструкций, в том числе крышу над главной сценой, передает El Mundo.
Министерство здравоохранения региона сообщило, что погибшим оказался 22-летний мужчина, сейчас причины его смерти расследуются. Большинство пострадавших госпитализировано с травмами различного характера, а сам фестиваль приостановлен.