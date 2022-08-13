13 Августа 2022
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Экономика Санкт-Петербург
реновация, новостройка, Москва (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Общественный штаб по "реновации" Бельского рискует стать малопродуктивной структурой

Одним из наиболее актуальных вопросов в рамках закона о «комплексном развитии территорий» в Санкт-Петербурге сегодня является состав и дальнейшая деятельность созданного при Законодательном собрании Общественного штаба по реновации. Несмотря на заявления и обещания депутатов, в экспертном сообществе не исключают, что в структуру могут войти «номинальные» люди, лояльные Смольному.

Создание Общественного штаба ранее анонсировал председатель Заксобрания Александр Бельский. В минувший вторник, 9 августа, стартовал прием заявок на участие в деятельности структуры. Как уточнил Александр Николаевич, свою кандидатуру предложить может любой совершеннолетний житель Северной столицы.

Дальнейшую деятельность штаба, который, как утверждает спикер городского парламента, призван отстаивать интересы петербуржцев в вопросах реализации закона о «комплексном развитии территорий», обсудили в эфире передачи «Открытая студия» на телеканале «78». Объясняя принцип работы подобных организаций, президент фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов допустил сценарий, при котором Общественный штаб по реновации в итоге может стать лишь формальной структурой.

«Все люди знают, что такое общественные структуры – либо действительно те, кто сами по своей инициативе бегают и борются с бульдозерами, либо наоборот – специально организованный хор «ветеранов сцены», который поет песню «все хорошо, прекрасная Маркиза», – отметил Страхов.

Ведущая программы Ника Стрижак в связи с этим также выразила беспокойство, добавив, что все это «может закончиться большими малопродуктивными склоками». Аналогичные опасения относительно Общественного штаба Бельского высказывались и ранее. Как писали СМИ, структура создается в качестве клона «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК), из состава которого было исключено крыло оппозиционных к городской власти градозащитников. По мнению активистки Татьяны Красавиной, после такого «рейдерского захвата» организации всех реальных специалистов заменили на зависимых от интересов Смольного.

В связи с этим не исключено, что Общественный штаб Александра Бельского может повторить судьбу ВООПИиК, сконцентрировав в своих рядах «ручных» экспертов, деятельность которых будет направлена на поддержку позиции городских властей относительно реализации закона о «комплексном развитии территорий». На это также указывает и тот факт, что создаваемый орган фактически будет находиться под полным контролем чиновников и депутатов, а объявленное интернет-голосование по формированию состава может оказаться лишь инструментом легализации уже отобранных ранее лояльных претендентов.

Теги: реновация, смольный, александр бельский, северная столица



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