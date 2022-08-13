В Литве призвали запретить въезд россиянам на всю территорию ЕС: "Так будет эффективнее"

В Литве поддерживают решение властей Евросоюза рассмотреть предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону россиянам. Так, глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "антироссийские санкции будут работать более эффективно, если их применять на уровне ЕС".

Ранее стало известно, что Эстония с 18 августа закрывает въезд для россиян, получивших шенгенскую визу в эстонском диппредставительстве. В то же время запрет не будет распространяться на обладателей визы, полученной в других странах ЕС. Но эстонские власти уже заявили, что рассмотрят варианты по ликвидации таких "лазеек", хотя пока любой из них выглядит как нарушение европейского законодательства.