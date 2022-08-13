Географические задачи СВО расширят, если на Украину будет поставляться дальнобойное оружие – МИД РФ

Москва расширит "географические задачи спецоперации" дальше, если на Украину будет поставляться дальнобойное оружие, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

"Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам", - заявил Даричев в интервью ТАСС.

Об этом в конце июля уже говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, "географическими задачами спецоперации" теперь являются "не только ЛНР и ДНР".

"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, если Запад продолжит "накачивать" Украину дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи отодвинутся от нынешней линии еще дальше.