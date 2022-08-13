Роспоребнадзор не видит необходимости вводить антиковидные ограничения

Роспотребнадзор пока не видит необходимости возвращать в России антиковидные ограничения. При этом россиянам в ведомстве рекомендуют носить маски в общественных местах и мыть руки.

Напомним, накануне в России было зафиксировано почти 29 тыс. заболевших коронавирусом, при этом в стране почти до нуля упал коллективный иммунитет. Так, в Москве он уже составляет меньше двух процентов.

"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне", — заявила ТАСС замдиректора НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 связан не с сезоном летних отпусков, а со сменой циркулирующих субвариантов вируса.