13 Августа 2022
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Город Балтийск (2022) | Фото: Накануне.RU

Эстония хочет превратить Балтийское море во "внутреннее море НАТО"

Когда Финляндия вступит в НАТО, она объединит свои системы ПРО с Эстонией. Это "позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей", и тогда Балтийское море будет внутренним морем НАТО, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В интервью изданию Iltalehti Певкур заявил, что тогда ситуация в регионе сильно изменится. Он не сказал, насколько вероятно, по его мнению, что Россия оставит такой шаг со стороны стран НАТО без ответной реакции.

"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией", — заявил Певкур.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не видит ничего критичного во вступлении Финляндии в НАТО, поскольку с этой страной у РФ нет территориальных споров.

Теги: эстония, нато, балтийское море, финляндия



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