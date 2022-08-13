Если США объявят РФ "страной – спонсором терроризма", это будет точкой невозврата, - МИД России

Москва предупредила Вашингтон, что объявление России "страной — спонсором терроризма" станет "точкой невозврата" в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Также в МИДе считают, что Вашингтон "благословляет" отдельные европейские страны на вступление в открытое противостояние с Россией.

"Вашингтону вообще свойственно "заваривать кашу", а потом цинично наблюдать, как другие ее "расхлебывают", - отметил дипломат. Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий "происходит на наших глазах с Евросоюзом", по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры РФ "бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США". "Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами", - добавил он.

28 июля палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию страной – спонсором терроризма. Впрочем, наблюдатели считают, что на официальном уровне правительство США едва ли пойдет на такой шаг. К тому же присвоить России такой статус конгрессмены требуют с завидной регулярностью (например, они выступали с такими заявлениями в 2020-м и в 2018-м годах), часто при этом жесткая риторика является частью предвыборных кампаний.