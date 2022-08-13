13 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске стоит смог: Росприронадзр зафиксировал 26 превышений вредных веществ в воздухе

Росприроднадзор планирует провести внеплановую проверку основных загрязнителей воздуха в Челябинске. Жители города пожаловались на ситуацию главе ведомства Светлане Радионовой.

"Жители Челябинска обратились ко мне за помощью — в городе стоит смог, дышать нечем, просят лично вмешаться и решить проблему. Мы знаем о ситуации — только сегодня наши специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе", - написала Радионова в своем Telegram-канале.

По ее словам, мониторинг ведется ежедневно, анализируются замеры с контрольных точек Челябинского электрометаллургического завода. Росприроднадзор уже обратился в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей.

Теги: челябинск, росприроднадзор, смог, светлана радионова, проверка



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