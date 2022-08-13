13 Августа 2022
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Камера наблюдения, видеофиксация (2022) | Фото: &quot;Ростелеком&quot;

"Квинтэссенция бреда фотофиксации": в Госдуме раскритиковали штраф уральцу за непристегнутого игрушечного кота

В Госдуме раскритиковали существующую систему фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Поводом стала история из Екатеринбурга, где мужчине пришел штраф за непристегнутого плюшевого кота – игрушка болталась на лобовом стекле автомобиля, но камера приняла ее за пассажира-нарушителя, автоматически выписав штраф.

"Вот в этом - квинтэссенция бреда нынешних комплексов фото- и видеофиксации. Наглядно. Нашествие камер уже серьёзно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить. Вся безопасность на дорогах, оборудованных камерами - большей частью миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств", - пишет в своем Telegram-канале глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он отметил, что привлекать водителей к ответственности с помощью таких комплексов фиксации можно за превышение скорости, но точно не за ремень или телефон в руке.

"Вообще, давно пора навести порядок в этой сфере, провести тщательный аудит и по результатам не менее 70% камер просто демонтировать. Сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности", - полагает Нилов.

Теги: фотофиксация, штраф, гибдд, абсурд



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