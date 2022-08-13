В Нью-Йорке тяжело ранен писатель Салман Рудши, приговоренный к смерти в Иране

13 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия За рубежом
штык-нож, аэропорт Кольцово (2016) | Фото: Уральское таможенное управление

В Нью-Йорке тяжело ранен писатель Салман Рудши, приговоренный к смерти в Иране

На британского писателя индийского происхождения совершено покушение в Нью-Йорке. Рушди выступал с докладом в Институте Чатокуа, когда злоумышленник с ножом набросился на него и нанес удары 75-летнему писателю в живот и шею. Даже когда нападавшего скрутили несколько человек, он все равно пытался продолжить наносить удары своей жертве.

По данным New York Times, Рушди на вертолете был доставлен в больницу в Пенсильвании, где его несколько часов оперировали. Агент Рушди заявил журналистам, что сейчас писатель находится на искусственной вентиляции легких и не может говорить. "Скорее всего, Салман потеряет один глаз. Также его печень была повреждена ударом ножа, нервы на руке перерезаны", - сообщил агент.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что подозреваемым в нападении является 24-летний житель Нью-Джарси Хади Матар. О его мотивах пока не сообщается.

Рушди много лет избегал публичности после того, как в Иране он был приговорен к смертной казни за роман "Сатанинские стихи". Но в последние годы писатель решил перестать скрываться и снова стал выступать на публике.

Примечательно, что доклад Рушди был посвящен писателям, которые подвергаются преследованию и вынуждены спасаться от гонений в США.

Роман "Сатанинские стихи", написанный в жанре магического реализма, был издан в 1988 году в Великобритании. Одним из персонажей книги стал пророк Мухаммед, предстающий не в лучшем свете, а также различные святые и почитаемые персоны мусульманства.  В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издает фетву, призывающую всех мусульман казнить всех, кто был причастен к изданию романа. За убийство Рудши назначают миллионные вознаграждения. Хотя Рудши неоднократно извинялся, фетва не отменена до сих пор.

Теги: салман рудши, нападение, писатель, иран



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Узнать цену на samsung магазин у нас.