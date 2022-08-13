В Нью-Йорке тяжело ранен писатель Салман Рудши, приговоренный к смерти в Иране

На британского писателя индийского происхождения совершено покушение в Нью-Йорке. Рушди выступал с докладом в Институте Чатокуа, когда злоумышленник с ножом набросился на него и нанес удары 75-летнему писателю в живот и шею. Даже когда нападавшего скрутили несколько человек, он все равно пытался продолжить наносить удары своей жертве.

По данным New York Times, Рушди на вертолете был доставлен в больницу в Пенсильвании, где его несколько часов оперировали. Агент Рушди заявил журналистам, что сейчас писатель находится на искусственной вентиляции легких и не может говорить. "Скорее всего, Салман потеряет один глаз. Также его печень была повреждена ударом ножа, нервы на руке перерезаны", - сообщил агент.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что подозреваемым в нападении является 24-летний житель Нью-Джарси Хади Матар. О его мотивах пока не сообщается.

Рушди много лет избегал публичности после того, как в Иране он был приговорен к смертной казни за роман "Сатанинские стихи". Но в последние годы писатель решил перестать скрываться и снова стал выступать на публике.

Примечательно, что доклад Рушди был посвящен писателям, которые подвергаются преследованию и вынуждены спасаться от гонений в США.

Роман "Сатанинские стихи", написанный в жанре магического реализма, был издан в 1988 году в Великобритании. Одним из персонажей книги стал пророк Мухаммед, предстающий не в лучшем свете, а также различные святые и почитаемые персоны мусульманства. В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издает фетву, призывающую всех мусульман казнить всех, кто был причастен к изданию романа. За убийство Рудши назначают миллионные вознаграждения. Хотя Рудши неоднократно извинялся, фетва не отменена до сих пор.