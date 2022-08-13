13 Августа 2022
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Происшествия Белгородская область
санитарная эвакуация, самолет, реанимация, реанимобиль (2017) | Фото: ГУ МЧС по ЧО

В Белгородской области ребенок подорвался, пытаясь разобрать боеприпас

В поселке Красный Октябрь под Белгородом подросток подорвался при попытке разобрать боеприпас. Мальчику оторвало кисть руки, сильно повреждено лицо и глаз. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что как только позволит состояние ребенка его сразу перевезут в Москву.

Губернатор не уточнил, где ребенок взял боеприпас. Белгородская область является приграничной с Украиной и постоянно подвергается обстрелам с украинской территории.

"Что хочу сказать в связи с этим. Дорогие взрослые. Уважаемые родители. Сейчас дети возвращаются с каникул из лагерей,  от бабушек и дедушек. И нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются, - написал Гладков. - Главам районов и ДНД поручаю в усиленном режиме дежурить и патрулировать. СМИ и школы прошу максимально полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство".

Он также призвал объяснить детям, что "не стоит приближаться к военной техники или к расположению воинских частей".   

Теги: подросток, боеприпас, травма, белгородская область



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