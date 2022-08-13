13 Августа 2022
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Образование Курганская область
новая школа в Кетово (2021) | Фото: 45everest.ru

Шумков сообщил о выкупе школы в Кетово

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что школа в с. Кетово будет выкуплена.

Застройщик согласился продать здание за 711 млн.р. Еще 200 млн.р. будет запрошено из федерального бюджета на приобретение оборудования. Решается вопрос с выкупом котельной.

Средства на эти цели могут быть заложены уже на 2022 год.

Напомним, в начале 2019 года региональные чиновники направили в Министерство просвещения РФ заявку на выделение 735 млн руб. для выкупа кетовской школы. Однако реальная стоимость, по словам застройщика, составила порядка 1,1 млрд руб. Из-за финансового спора сдача соцобъекта была сорвана, 1 сентября 2021 года жители не смогли привести детей в новое образовательное учреждение.

Теги: Школа, Кетово



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