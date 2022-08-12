13 Августа 2022
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Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области

Боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Эти мосты украинские националисты планируют взорвать и через украинские и западные СМИ обвинить Россию в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры. 

"Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Теги: спецоперация, мосты, провокация



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