Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области

Боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Эти мосты украинские националисты планируют взорвать и через украинские и западные СМИ обвинить Россию в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

"Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.