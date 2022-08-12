13 Августа 2022
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Обрушение ветхого дома. (2022) | Фото: пресс-служба МЧС РФ

Жильцы рухнувшей в Омске пятиэтажки не смогут вернуться домой минимум неделю

Жильцы пятиэтажного дома в Омске №53 по улице XX Партсъезда, где сегодня обрушилась часть здания, не смогут вернуться в свои квартиры минимум неделю. Об этом сегодня сказал глава города Сергей Шелест, подводя итоги работы оперативного штаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что за это время будет проведено обследование состояние дома. Ранее жильцы пятиэтажки в сопровождении сотрудников МЧС смогли забрать из своих квартир документы.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Была проведена перепись 207 жильцов. Желание разместиться в ПВР изъявили только восемь человек, включая одного ребенка.

Напомним, следственный комитет начал проверку после обрушения части 53-го дома по улице XX Партсъезда в Омске.

В МЧС сообщили, что предварительная причина обрушения – аварийное состояние здания.

Теги: обрушение, аварийное жилье, омск



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