Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

МИД РФ прокомментировал объявление сотрудника дипмиссии персоной нон-грата, передает корреспондент Накануне.RU.

Посольство России в Черногории подтверждает факт получения ноты об объявлении одного из дипломатов персоной нон-грата, от него требуют покинуть страну в течение семи дней.

"Считаем это очередным необоснованным шагом черногорских властей, который, несомненно, негативно скажется на двусторонних отношениях. На этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ. Безответственные и явно несамостоятельные действия нынешних черногорских властей не отвечают интересам братского нам народа Черногории и нацелены на подрыв многовековых связей наших стран, усугубляющийся не по вине России, а в результате слепого стремления Подгорицы продемонстрировать лояльность своим западным союзникам", - говорится в сообщении.