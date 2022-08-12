12 Августа 2022
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Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

Очередной ЛГБТ скандал в Екатеринбурге: трансвестита будут судить за гимн России в гей-клубе

В Екатеринбурге будут судить трансвестита за пение гимна РФ в гей-клубе. В отношении него возбуждено дело по статье 17.10 КоАП РФ "Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", передает корреспондент Накануне.RU.

Очередной ЛГБТ-скандал разгорелся после того как в соцсетях появился видеоролик на котором артист-трансвестит с ЛГБТ-флагом исполнил гимн России.

В клубе поспешили откреститься от номера: "касательно данной ситуации: номер не был согласован с руководством клуба. Клуб - это развлекательное заведение, не затрагивающее темы политики", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале заведения.

При этом сам исполнитель назвал себя патриотом и заявил, что "не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление"

Клуб принес извинения, однако в тоже время опубликовал новость о поддержке трансвестита из Екатеринбурга травести-артистами из Астрахани, которые также исполнили гимн России. Возбуждено ли в отношении них административное дело пока неизвестно.

Отметим, что ареста за это правонарушение не предусмотрено. Наказание - штраф от 2 до 3 тыс. руб.

Теги: ЛГБТ скандал, трансвестит, гимн России



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