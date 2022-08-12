Шойгу потребовал от предприятий Свердловской области соблюдение графика выполнения гособоронзаказа

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии. Министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Также Сергею Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того Шойгу провел рабочие совещания с руководителями предприятий и профильных органов военного управления. Сообщается, что на них Шойгу обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.