12 Августа 2022
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Армия и ВПК В России
Пограничник задержание незаконная миграция нарушитель границы (2018) | Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Пограничникам, служащим на границе с ЛНР, ДНР и Украиной, один день службы зачтут за два - указ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о соцгарантиях служащим пограничных органов ФСБ.

"Засчитывать военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день за два дня", - говорится в тексте указа.

Указ имеет обратную силу: он будет распространяться на тех, кто нес службу, начиная с 24 февраля 2022 года.

Теги: пограничники, фсб, служба, указ



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