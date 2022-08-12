Пограничникам, служащим на границе с ЛНР, ДНР и Украиной, один день службы зачтут за два - указ

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о соцгарантиях служащим пограничных органов ФСБ.

"Засчитывать военнослужащим органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день за два дня", - говорится в тексте указа.

Указ имеет обратную силу: он будет распространяться на тех, кто нес службу, начиная с 24 февраля 2022 года.