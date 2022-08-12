Глава Нягани назвал возможные причины лесных пожаров, полыхающих вокруг города

Глава Нягани Иван Ямашев, выступая на открытом заседании Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров с участием жителей, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, сообщил о трёх возможных причинах лесных пожаров, бушующих вблизи города.

"Неосторожное обращение с огнём, поджог или природное явление", - сказал Ямашев.

Ранее стало известно, что в Советском (райцентр в ХМАО, муниципалитет охвачен лесными пожарами) в центральную больницу поступали пациенты с жалобами на воздействие дыма от полыхающего леса.

Напомним, по данным на утро 12 августа, в регионе действуют 54 лесных пожара на площади 139,3 тыс. га, пройденной огнем. Из них локализовано 33 пожара (95,5 тыс. га).