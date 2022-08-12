Программу льготной семейной ипотеки могут продлить до конца 2023 года

Министерство финансов России предлагает продлить семейную ипотеку со ставкой 6% до конца 2023 года, то есть на год.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства (опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов) говорится, что продление программы на год может способствовать открытию еще 166 тыс. кредитов на сумму в 1,16 трлн руб. Расходы бюджета по программе на предстоящую трехлетку потребуют совокупно более 200 млрд руб.

К 1 августа в программе уже поучаствовали более 372 тыс. семей с детьми. Общий объем ипотечных кредитов составил 1,3 трлн руб.

Программа семейной ипотеки в России начала действовать с 2018 года. Согласно ее условиям, кредит на жилье по льготной ставке до 6% могут получить семьи, в которых дети родились в срок до 31 декабря 2022 года или воспитывается ребенок с инвалидностью. Для жителей Дальнего востока ставка установлена на уровне 5%, а программа распространяется на семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Программа также охватывает семьи с усыновленными детьми при условии, если они родились в период действия программы (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).