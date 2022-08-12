Программу льготной семейной ипотеки могут продлить до конца 2023 года

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Стройка (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Программу льготной семейной ипотеки могут продлить до конца 2023 года

Министерство финансов России предлагает продлить семейную ипотеку со ставкой 6% до конца 2023 года, то есть на год.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства (опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов) говорится, что продление программы на год может способствовать открытию еще 166 тыс. кредитов на сумму в 1,16 трлн руб. Расходы бюджета по программе на предстоящую трехлетку потребуют совокупно более 200 млрд руб.

К 1 августа в программе уже поучаствовали более 372 тыс. семей с детьми. Общий объем ипотечных кредитов составил 1,3 трлн руб.

Программа семейной ипотеки в России начала действовать с 2018 года. Согласно ее условиям, кредит на жилье по льготной ставке до 6% могут получить семьи, в которых дети родились в срок до 31 декабря 2022 года или воспитывается ребенок с инвалидностью. Для жителей Дальнего востока ставка установлена на уровне 5%, а программа распространяется на семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Программа также охватывает семьи с усыновленными детьми при условии, если они родились в период действия программы (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

Теги: семейная ипотека, льготы, бюджет, минфин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети