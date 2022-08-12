12 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

У жительницы Челябинской области изъяли 2 кг наркотиков, которые она пыталась продать

У жительницы Копейска изъяли около 2 кг наркотического средства, которое она планировало продать за 1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотруднику полиции задержали ранее не судимую неработающую местную жительницу, у которой обнаружено 2 грамма синтетического наркотика. На территории ее садового участка было обнаружено еще около 2 кг наркотических средств.

Женщина рассказала, что наркотик нашла в гараже бывшего мужа и решила продать за 1 млн рублей. Она нашла покупателя и договорилась принести ему часть товара "на пробу". Женщина пришла на встречу, где ее и задержали.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под арестом.

Теги: наркотики, задержание,



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