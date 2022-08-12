Путин учредил новый профессиональный праздник – День российской анимации

Президент России Владимир Путин учредил своим указом новый профессиональный праздник – День российской анимации. Он будет отмечаться 8 апреля.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в документе.

8 апреля 1912 года (26 марта по старому стилю) состоялся первый показ кукольного мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида" (режиссер Владислав Старевич).