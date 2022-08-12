12 Августа 2022
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Общество В России В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.alebedev.ru

На границе Эстонии и России образовалась огромная очередь из 300 автомобилей

На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка из автомобилей после решения эстонских властей запретить россиянам въезд в страну.

Согласно сайту бронирования, время прохождения границы на пограничном пункте Нарва по записи задерживается на 11 часов. Время ожидания в живой очереди - 26 часов.

По данным сервиса, на границе на данный момент скопилась живая очередь из 315 автомобилей.

Очевидец рассказал "Фонтанке", что люди не могу уехать из очереди, так как смс-оповещение не приходит на российские номера. "У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный за 1 евро", – сообщил он.

Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. Решение вступит в силу 18 августа.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу шенгенских виз россиянам, заявив, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

По мнению Каллас, из-за того, что шенгенские визы россиянам продолжают выдываться, а прямого авиасообщения нет, то вся туристическая нагрузка легла на Финляндию, Эстонию и Латвию, с которыми у РФ есть сухопутная граница.

Теги: эстония, россия, автомобили, граница



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