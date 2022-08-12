На Украине погиб уроженец ХМАО

Во время спецоперации, которую ведёт Россия на Украине, погиб 26-летний уроженец Советского (ХМАО) Роман Сайдгазыев.

Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Сайдгазыев, проявив мужество и героизм, погиб 16 июля 2022 г., выполняя задачи объявленной президентом России специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщает администрация Советского района Югры. В Советском районе у Романа живут мать, отец и две сестры. В гимназии Советского, где учился Роман, 11 августа открыли уголок памяти.

Роман Сайдгазыев родился 4 сентября 1995 г. в Советском. В 2013 г. окончил городскую гимназию. Активно занимался плаванием, потом – боксом. Был одним из лучших боксеров в своей возрастной категории: он – воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, имел награды окружных и межрегиональных соревнований. Его целью в жизни была служба в армии. После школы Роман поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, после окончания которого служил в 228-ом мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознамённом полку.