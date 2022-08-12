На Украине погиб уроженец ХМАО

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Роман Сайдгазыев (2022) | Фото: Администрация Советского района ХМАО

На Украине погиб уроженец ХМАО

Во время спецоперации, которую ведёт Россия на Украине, погиб 26-летний уроженец Советского (ХМАО) Роман Сайдгазыев.

Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Сайдгазыев, проявив мужество и героизм, погиб 16 июля 2022 г., выполняя задачи объявленной президентом России специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщает администрация Советского района Югры. В Советском районе у Романа живут мать, отец и две сестры. В гимназии Советского, где учился Роман, 11 августа открыли уголок памяти.

Роман Сайдгазыев родился 4 сентября 1995 г. в Советском. В 2013 г. окончил городскую гимназию. Активно занимался плаванием, потом – боксом. Был одним из лучших боксеров в своей возрастной категории: он – воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, имел награды окружных и межрегиональных соревнований. Его целью в жизни была служба в армии. После школы Роман поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, после окончания которого служил в 228-ом мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознамённом полку.

Роман Сайдгазыев(2022)|Фото: Администрация Советского района ХМАО

Теги: Роман Сайдгазыев, Советский, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети