Обрушение пятиэтажки в Омске: "С этим домом и ранее была проблема"

12 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Омская область
Обрушение ветхого дома. (2022) | Фото: пресс-служба МЧС РФ

Обрушение пятиэтажки в Омске: "С этим домом и ранее была проблема"

Следственный комитет начал проверку после обрушения части 53-го дома по улице XX Партсъезда в Омске. По предварительным данным, пострадавших нет.
Читайте также:

В МЧС сообщили, что предварительная причина обрушения – аварийное состояние дома. "Площадь обрушения составляет примерно 200 кв.м. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. На месте работают силы и средства в количестве 62 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.

Губернатор региона Александр Бурков прокомментировал ситуацию с обрушением: "С этим домом и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость. Сейчас в приоритете — расселение пострадавших людей. Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет — и это самое главное. На месте ЧП работает мой первый заместитель Валерий Петрович Бойко. Впереди разбор полётов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС".

Ранее проверку аварийности дома проводила прокуратура, а суд даже распорядился провести ремонт стены.

Теги: обрушение, аварийное жилье, омск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2022 14:25 Мск В Омске обрушилась аварийная пятиэтажка, идет разбор завалов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети