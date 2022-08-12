Обрушение пятиэтажки в Омске: "С этим домом и ранее была проблема"

Следственный комитет начал проверку после обрушения части 53-го дома по улице XX Партсъезда в Омске. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что предварительная причина обрушения – аварийное состояние дома. "Площадь обрушения составляет примерно 200 кв.м. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. На месте работают силы и средства в количестве 62 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.

Губернатор региона Александр Бурков прокомментировал ситуацию с обрушением: "С этим домом и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость. Сейчас в приоритете — расселение пострадавших людей. Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет — и это самое главное. На месте ЧП работает мой первый заместитель Валерий Петрович Бойко. Впереди разбор полётов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС".

Ранее проверку аварийности дома проводила прокуратура, а суд даже распорядился провести ремонт стены.