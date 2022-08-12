12 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Усадьба купца Волкова на пересечении улиц Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге (2022) | Фото: t.me/url_mash / Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге впритык к Усадьбе Волкова может вырасти многоэтажка

Усадьба купца Волкова, расположенная на пересечении улиц Луначарского - Куйбышева в Екатеринбурге, может пострадать от действий очередного девелопера. Как сообщает канал Ural Mash, компания "Ньютон" намерена снести памятник архитектуры области или вместить новостройку буквально впритык старинному зданию.

Усадьба купца Волкова на пересечении улиц Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/url_mash / Telegram-канал Ural Mash

Сказано также и то, что глава города Алексей Орлов поставил "одну из самых быстрых своих подписей", тем самым продав усадьбу и изменив назначение участка. В случае же, если девелопер решит строить за архитектурным памятником, ему придется передвинуть школьный забор на и без того маленьком участке.

Усадьба купца Волкова на пересечении улиц Луначарского — Куйбышева в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/url_mash / Telegram-канал Ural Mash

В пресс-службе мэрии Накануне.RU пообещали дать развернутый комментарий в понедельник, при этом заверив, что ни о каком сносе исторического здания речи быть не может.

Напомним, что сейчас в Усадьбе купца Волкова располагаются торговые точки.

Теги: Екатеринбург, Усадьбой Волкова, многоэтажка, новостройка, Ньютон



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