В Екатеринбурге впритык к Усадьбе Волкова может вырасти многоэтажка

Усадьба купца Волкова, расположенная на пересечении улиц Луначарского - Куйбышева в Екатеринбурге, может пострадать от действий очередного девелопера. Как сообщает канал Ural Mash, компания "Ньютон" намерена снести памятник архитектуры области или вместить новостройку буквально впритык старинному зданию.

Сказано также и то, что глава города Алексей Орлов поставил "одну из самых быстрых своих подписей", тем самым продав усадьбу и изменив назначение участка. В случае же, если девелопер решит строить за архитектурным памятником, ему придется передвинуть школьный забор на и без того маленьком участке.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU пообещали дать развернутый комментарий в понедельник, при этом заверив, что ни о каком сносе исторического здания речи быть не может.

Напомним, что сейчас в Усадьбе купца Волкова располагаются торговые точки.