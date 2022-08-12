Во Владивостоке на городской пляж вынесло утопленника, люди продолжили купаться рядом

Во Владивостоке на пляже Шамора на берег волнами вынесло утопленника. Примечательно, что это не смутило купальщиков – люди продолжили отдыхать прямо рядом с телом погибшего.

"На Шаморе утопленник, сообщает подписчица. Народ как ни в чём не бывало рядом купается и загорает!" – прокомментировали жуткое фото в Telegram-канале "pogoda_25_region".

Вероятно, тело принадлежит мужчине, которого несколько дней назад унесло в море отбойным течением, тогда найти его не удалось. Всего, по данным МЧС, в регионе летом этого года утонуло уже 19 человек, из них шестеро – дети.