12 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Майдан, Киев, протесты, ЕС (2013) | Фото:korrespondent.net

Киев готовит законопроект об особом статусе английского языка на Украине

Киев разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка в республике. Об этом заявил первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
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Он сослался на статью 10 конституции, где говорится, что государство способствует изучению языков международного общения. И этим нужно воспользоваться, чтобы "предоставить ему высший статус".

Придание особого статуса английскому не может и не будет толковаться как угроза мове. Это только для русского языка.

При этом чиновник "забыл", что та же статья 10 конституции говорит, что на Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".

Придание английскому языку особого статуса свидетельствует о внешнем управлении территорией. На Украине давно известно, что за спиной фронтменов находятся иностранцы, которые оказывают огромное влияние на принятие решений.

"Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов", - написал в прошлом году журналист Вячеслав Чечило.

Теги: Украина, английский язык



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