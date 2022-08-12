Киев готовит законопроект об особом статусе английского языка на Украине

Киев разрабатывает законопроект об особом статусе английского языка в республике. Об этом заявил первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Читайте также: Секретарь СНБО Украине призвал сделать английский вторым языком

Он сослался на статью 10 конституции, где говорится, что государство способствует изучению языков международного общения. И этим нужно воспользоваться, чтобы "предоставить ему высший статус".

Придание особого статуса английскому не может и не будет толковаться как угроза мове. Это только для русского языка.

При этом чиновник "забыл", что та же статья 10 конституции говорит, что на Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".

Придание английскому языку особого статуса свидетельствует о внешнем управлении территорией. На Украине давно известно, что за спиной фронтменов находятся иностранцы, которые оказывают огромное влияние на принятие решений.

"Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов", - написал в прошлом году журналист Вячеслав Чечило.