12 Августа 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В IT-комитете Госдумы назвали два условия разблокировки Instagram* в России

Член IT-комитета Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") назвал два условия, при которых, по его мнению, в России может быть снята блокировка с социальной сети Instagram*. В интервью Telegram-каналу АНО "Диалог" депутат заявил, что Instagram* может быть разблокирован лишь в том случае, если руководство компании принесет официальные извинения россиянам и изменится политика сообщества.

*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, которая внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

**Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

Теги: соцсеть, instagram, антон горелкин



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