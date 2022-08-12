Экс-прокурор Индустриального района Перми обжаловал приговор за взятку

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю.

По данным картотеки суда, заседание состоится 31 августа.

Напомним, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 гг. он же неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.