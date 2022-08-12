"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест на два месяца

Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября.

Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, а также пользоваться телефоном и интернетом, пишет Mash.

Напомним, Мохов стал фигурантом дела об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

Мохов освободился из колонии в марте. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.